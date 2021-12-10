Казань, 10 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Татарии пассажиропоток в общественном транспорте после введения QR-кодов начал восстанавливаться. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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«В первую неделю пассажиропоток упал по республике почти на 23% — это была самая тяжелая неделя, пассажиры привыкали и перевозчики. Вторая неделя ограничений с 29 ноября показывает снижение пассажиропотока на 16%, мы приросли порядка 7% к первой неделе. Пассажиропоток имеет тренд на восстановление», — отметил спикер.

В настоящее время поток пассажиров по сравнению с обычным снижен на 13%, передаёт «Татар-информ».

В утренний час пик 10 декабря в общественном транспорте города Казани выявили 16 пассажиров, которые пытались проехать без QR-кодов, девять из них — в трамваях и троллейбусах, ещё семь — в метро.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 22 ноября введена система QR-кодов в общественном транспорте, что вызвало шквал возмущения среди жителей республики. Утром в первый день действия новых требований из общественного транспорта в Казани были высажены 800 пассажиров без QR-кода.

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