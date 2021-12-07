Казань, , 13:24 — REGNUM В Верховном суде Татарии 7 декабря рассмотрели коллективный иск от жителей республики, которые оспаривали ограничения и QR-коды, введенные региональным правительством. По итогу заседания в удовлетворении исковых заявлений было отказано.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Отмечается, что истцы зашли в зал заседания в тюремных робах. Судья попросил собравшихся переодеться либо покинуть зал заседания, сообщает «Бизнес-онлайн». Дело рассматривалось более двух часов. По итогу судья встал на сторону представителей кабинета министров РТ.

ИА REGNUM напоминает, 16 ноября Верховный суд Татарии рассмотрел первые иски от жителей об отмене QR-кодов. По результатам первого заседания шесть исковых заявлений от 39 человек объединили в одно производство. Следующее заседание было назначено на 7 декабря.

В Татарии с с 11 октября введена система QR-кодов. Без него не допускают в организации общепита, фитнес-центры, торговые центры и крупные магазина. Для непривитых жителей старше 65 лет действует режим самоизоляции. Соответствующие ограничения были введены постановлением, которое 7 октября подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. В дальнейшем оно утратило силу и было подписано новое постановление, согласно которому расширили принятые ранее ограничения. С 15 ноября QR-коды необходимо предъявить при посещении театров, кинотеатров, цирков, а с 22 ноября и в общественном транспорте.

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