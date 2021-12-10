Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение, которым предупредило жителей и гостей города об образовании гололеда на улицах в субботу, 11 декабря, а также о порывах ветра, которые достигнут отметки в 15 м/с.

Disclosurenewsonline.com Гололёд

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МЧС рекомендует пешеходам и водителям в условиях гололёда быть более осторожными. Пожилым людям при выходе на улицу советуют использовать трость с резиновым наконечником или заостренную на конце палку. Для обеспечения более устойчивого положения в МЧС рекомендуют наклеить лейкопластырь на подошву обуви, в случае если она скользит. Пешеходам важно соблюдать осторожность при пересечении проезжей части в гололёд и не перебегать её.

В МЧС также есть перечень рекомендаций для водителей транспортных средств. К ним, в первую очередь, относится соблюдения скоростного режима и дистанции, которая должна быть увеличена в два-три раза по сравнению нормой для летнего периода. Так как из-за гололёда тормозной путь сокращается, необходимо начинать торможение автомобиля заранее. Резкое торможение может повлечь за собой занос, а в худшем случае — опрокидывание. В зимний период необходимо полностью менять резину автомобиля на шипованную.

Напомним, температура в Санкт-Петербурга резко поднимется днём в среднем до минус 4 градусов, что и повлечет за собой возникновение гололёда на улицах города.