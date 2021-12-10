Стокгольм, 10 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Власти Швеции зарезервировали один миллион доз ковид-вакцины Moderna для отправки в Руанду. Об этом говорится в сообщении правительства от 10 декабря, передает телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

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Все дозы уже доставлены в Швецию и ожидают отправки в африканскую страну.

По оценкам, в 2021 году Швеция предоставила в общей сложности десять миллионов доз вакцины в рамках глобального сотрудничества в области вакцинации COVAX. Таким образом, поставка одного миллиона доз вакцин станет первым случаем, когда правительство Швеции передаст иностранному правительству ковид-вакцину напрямую.

«Швеция не победит пандемию, пока она не будет побеждена во всем мире. Готовность к прохождению вакцинации должна возрасти в Швеции, и мы должны обеспечить справедливый доступ к вакцинам по всему миру. Вот почему это так важно, что мы смогли внести свой вклад в общее дело вакцинации», — заявила министр Швеции по оказанию помощи в целях развития Матильда Эрнкранс в своем комментарии SVT.