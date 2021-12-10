Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончался еще 31 человек. Об этом 10 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 640 свердловчан. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 332 человека. В состоянии средней тяжести находятся 4065 пациентов.

За сутки из клиник выписали 461 человека. С начала пандемии от ковида оправились 161 558 свердловчан, скончались 8775 граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявили уже более 186 тысяч заражений коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выявили уже более 186 тысяч заражений коронавирусом