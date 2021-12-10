Екатеринбург, 10 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили еще 663 носителя коронавируса. В Екатеринбурге зафиксировали 102 случая заражения, сообщает 10 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на шесть. Днем ранее он составлял 669.

С начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заболели ковидом 186 106 свердловчан. В регионе уже вылечились 161 558 человек, от COVID-19 скончались 8755 граждан.

Отметим, в регионе продолжается снижение уровня заболеваемости COVID-19. Со 2 декабря специалисты ежедневно фиксируют менее 700 случаев заражения коронавирусом.