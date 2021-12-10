Стокгольм, 10 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Распространение коронавирусной инфекции увеличивается во всех странах Северной Европы. Но в соседних со Швецией странах ковид-ограничения в последнее время были ужесточены гораздо сильнее, несмотря на растущие цифры по коронавирусу. Об этом 10 декабря сообщил шведский телеканал SVT.

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Как и в Швеции, осенью и зимой число зараженных коронавирусом росло в Норвегии, Дании и Финляндии.

Несколько дней назад датский премьер-министр Метте Фредериксен даже объявила, что в стране школьные рождественские каникулы будут объявлены досрочно. В Норвегии, где несколькими днями ранее был побит рекорд по суточному числу инфицированных, запретили продажу алкоголя после полуночи и ограничили число гостей на Рождество. Правительство Финляндии пошло на введение обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельный профессий.

Однако власти Швеции ограничились привычными мерами: социальная дистанция, масочный режим в транспорте и перевод «по возможности» сотрудников на удаленный режим работы.