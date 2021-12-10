Стокгольм, 10 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. 10 декабря профессор вирусологии Каролинского института (Стокгольм) Али Миразими в качестве приглашенного гостя провел интерактив со зрителями телеканала SVT и ответил в письменной форме на интересующие их вопросы относительно развития пандемии коронавируса как в Швеции, так и во всем мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Что означает ситуация, когда у нас появится ситуация, при которой штамм «Омикрон» будет распространяться во всем обществе?«

»Очень важно попытаться сдержать его распространение в масштаба всего общества, пока мы не узнаем больше о новом варианте: может ли он вытеснить другие штаммы и эффективны ли против него вакцины. Этих знаний сегодня по-прежнему не хватает. Мы никогда не сможем остановить его распространение, если он действительно является таким вирулентным штаммом. Мы уже видели это на примерах «Альфы» и «Дельты», — пишет Миразими.

«Насколько быстро распространяется «Омикрон» по сравнению с другими штаммами?«

»Сложно сравнить на примере западных стран. Тут всего выявлено несколько случаев. Надо подождать и посмотреть. В Южной Африке мы видим, что от 70 до 80 процентов новых случаев заражения связаны с «Омикроном», поэтому это указывает на то, что он более заразен», — ответил профессор.