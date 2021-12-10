Симферополь, 10 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждён 321 новый случай заражения коронавирусом, это на 17 случаев меньше, чем сутками ранее. Данные статистики опубликовал 10 декабря региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 978 человек», — уточнили в оперштабе.

Всего в Крыму с начала пандемии коронавируса диагноз COVID-19 подтвердили у 123 296 человек, выздоровели 113 169 пациентов, в том числе за сутки 398 пациентов.

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В статистику смертности включено ещё 24 умерших крымчанина с диагнозом ковид. Всего жертвами инфекции в регионе стали 3 847 человек.