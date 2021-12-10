Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. После определенного подъема суточной госпитализации пациентов с COVID-19 в Петербурге этот показатель стабилизировался, сообщили 10 декабря в региональном оперштабе. За последние сутки в коронавирусные стационары города доставили 387 новых пациентов, что на четыре человека меньше, чем в предыдущие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в медучреждениях Петербурга на стационарном лечении от COVID-19 и внебольничных пневмоний находятся 5793 пациента, что на 15 человек меньше, чем в предыдущие сутки. За 9 декабря из больниц выписали 374 человека (-62 к уровню предыдущих суток). В реанимационных палатах находятся 548 человек (-16). К аппаратам ИВЛ подключено 299 человек (-12).

В городе развернуто 7949 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных медучреждениях, доля свободных коек составляет 44,91% от норматива Минздрава России.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге сегодня состоят 27 251 человек (-225). На карантине находятся 3173 человека (-97), в обсерваторе — 19 человек (-2).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за минувшие сутки в Петербурге не изменился и составляет 0,9 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот коэффициент говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2267 новых случаев заражения COVID-19 (+156), выздоровели 2866 человек, скончались 55 человек (+1).