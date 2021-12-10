Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Ростовская область за истекшие сутки потеряла 32 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 женщин в возрасте от 63 до 90 лет и 16 мужчин в возрасте от 36 лет до 91 года. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9074 жителя Ростовской области.