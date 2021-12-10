Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Ещё 654 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 10 декабря. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители инфекции выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим числом в Ростове-на-Дону (184), Таганроге (40), Шахтах (37), Волгодонске (27), Новочеркасске (22), Неклиновском (19), Аксайском (18), Азовском и Миллеровском районах (по 14). Более 21% заразившихся — люди старше 66 лет, 10,4% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 182 064 жителя Ростовской области. Выздоровели 156 036 пациентов.