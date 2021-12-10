Нижний Новгород, 10 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки 36 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне сообщалось о 34 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 229 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 10 декабря в регионе выявили 548 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 627 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 220 931 случая. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 20 120 человек.