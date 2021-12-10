Симферополь, 10 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Предупреждение об усилении ветра распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Крым 10 декабря. Сообщение опубликовано на сайте правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели, морозы, ледяные дожди: непогода в России и мире — все новости»

«МЧС Республики Крым предупреждает: вечером 10, ночью и утром 11 декабря в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 18−23 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели уточняют, что велика опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода, обрушившаяся на регион в конце ноября, оставила без света десятки тысяч потребителей, были повреждены автомобили, упали десятки деревьев.