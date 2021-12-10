Москва, 24 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Правительство России расширило возможности получения компенсации за проезд для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностям. Теперь северяне могут вернуть потраченные деньги за проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле. Соответствующее постановление подписал премьер-министрМихаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

ktphotography За рулём автомобиля

Для получения компенсации пенсионерам-северянам необходимо обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда, а также предоставить документы на автомобиль и чеки на оплату топлива.

Согласно сообщению, на Крайнем Севере неработающим гражданам, получающим пенсию по старости или инвалидности, возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно за счёт федеральных средств раз в два года. Ранее такая льгота предоставлялась за путешествие железнодорожным, речным, воздушным и автобусным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, максимальный размер туристического кэшбэка для отдыха на Дальнем Востоке увеличен.

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