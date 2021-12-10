Петрозаводск, 10 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В медицинском учреждении Карелии выявлен факт внесения в федеральный регистр вакцинированных от коронавируса сведений о человеке, которому прививку не делали. Об этом 10 декабря сообщил глава республиканского минздрава Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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Информация об этом нарушении поступила от жителя республики и проверке подтвердилась.

«Работник прививочного пункта, не проведя вакцинацию, внес в регистр информацию, являющуюся основанием для предоставления QR-кода. Материалы переданы в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений», — пояснил министр.

Охлопков напомнил тем, кто прибегает к незаконным услугам в связи с вакцинацией, что «поддельная справка не защитит вас от смертельно опасной болезни, но может создать много неприятностей». И вновь призвал вакцинироваться по-настоящему.

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Напомним, ранее в Петербурге и Ленобласти были выявлены группы медработников, совершавших подлог информации о вакцинации за вознаграждение. По этим фактам возбуждены уголовные дела.