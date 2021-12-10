Сеул, 10 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Если число новых случаев заражения в Южной Корее продолжится, то правительство страны может объявить о введении дополнительных антиковидных мер. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя министерства здравоохранения и социального обеспечения страны Ли Ги Иля.

Kenny J Lee Южная Корея

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Данное заявление он сделал 10 декабря в ходе онлайн-брифинга.

По словам представителя министерства, правительство рассматривает возможность ужесточения ограничений для предприятий общественного питания и торговли, а также ограничений на количество участников личных встреч.

Напомним, что с 6 декабря в Южной Корее вступили в действие новые антиковидные меры, согласно которым максимальное количество участников личных встреч сокращено до шести человек, а система «вакцинных пропусков» распространена на большинство многофункциональных объектов и мест с большим скоплением людей.

Представитель министерства также обещал сделать всё возможное, чтобы предотвратить локдаун и обеспечить достаточное количество больничных коек.