Воронеж, 10 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 682 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 декабря. Сутками ранее, 9 декабря, сообщалось о 688 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Воронежской области диагноз COVID-19 подтвердился уже у 184 477 жителей. Выздоровели за весь период 130 178 человек, в том числе за последние сутки выписаны 668 пациентов.

В статистику смертности от COVID-19 на утро 10 декабря вошли 9 432 воронежца, это на 64 человека больше, чем сутками ранее (9 368 человека на 9 декабря). В федеральную статистику включены 6 182 умерших с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, 42 человека скончались за сутки.