Сан-Антонио, США, 10 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. «Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:111.

(сс) Katie Haugland Bowen Эмблема баскетбольного клуба «Сан-Антонио Спёрс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Денвера» Аарон Гордон, на счету которого 25 очков. В составе «Сан-Антонио» защитник Деррик Уайт набрал 23 очка.

«Сан-Антонио» одержал девятую победу в 24 матчах сезона и занимает 25-е место в турнирной таблице НБА. «Денвер» потерпел 13-е поражение в 25 играх и идёт на 18-м месте.

Читайте также: «Юта» победила «Филадельфию» в матче НБА