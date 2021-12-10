Филадельфия, США, , 12:16 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:96.

Донован Митчелл в составе баскетбольного клуба «Юта Джаз» (сс) Frenchieinportland

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, на счету которого 22 очка. В составе «Филадельфии» центровой Джоэл Эмбиид набрал 19 очков.

«Юта» одержала 18-ю победу в 25 матчах сезона и занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Филадельфия» потерпела 12-е поражение в 26 играх и идёт на 11-м месте.

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