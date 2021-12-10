Мемфис, США, , 12:12 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 108:95.

Паркет площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе (сс) Trev0B

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон, на счету которого 25 очков. В составе «Лейкерс» форвард Энтони Дэвис набрал 22 очка.

«Мемфис» одержал 15-ю победу в 26 матчах сезона. «Лейкерс» потерпели 13-е поражение в 26 играх.

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