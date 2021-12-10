Подгорица, 10 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Черногории 61,1 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 57,5 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Скрин видео страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Вакцинация

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Первую дозу вакцины получили 279 149 человек или 45 процентов, а вторую — 262 748 человек или 42,4 процента всего населения.

В Черногории 403 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 685 человек прошли ревакцинацию. На данный момент 59 077 человек получили третью дозу, а 933 — за последние 24 часа. Массовая вакцинация против коронавируса в Черногории началась 4 мая.