Тбилиси, 10 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Екатерина Тикарадзе, скорее всего, ушла с поста министра здравоохранения Грузии из-за усталости. Об этом сказал вице-спикер парламента республики Гия Вольский в эфире телеканала «Имеди».

Facebook.com/mohgovge Екатерина Тикарадзе

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Он отметил, что в последнее время на систему здравоохранения Грузии легла большая нагрузка. Было много смертей среди пациентов с COVID-19.

«Она уже долгое время работает по 24 часа в сутки, — сказал Вольский. — Сильная женщина просто устала».

Напомним, Тикарадзе объявила об уходе с поста министра здравоохранения 9 декабря. Она не объяснила причину своего ухода. По мнению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, Тикарадзе заставили уйти из-за того, что она создала консилиум врачей, которые следят за состоянием его здоровья.