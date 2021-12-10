Москва, , 12:00 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 30 873 случая. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Днём ранее выявили 30 209 случаев заражения. Общее число подтверждённых случаев в России по данным штаба достигло 9 956 679.

Среди регионов по суточному приросту лидирующие позиции сохранили Москва (3477 выявленных случаев), Санкт-Петербург (2267) и Подмосковье (1712). Также в первой пятёрке Самарская область и Красноярский край.