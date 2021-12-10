Орел, 10 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Чуть более половины депутатов Орловского областного совета поддержали проект изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе облсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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В соответствии с регламентом облсовета и в связи с сокращёнными сроками рассмотрения проекта федерального закона, голосование депутатов было проведено методом опроса — он проходил в течение трёх дней и завершился вечером 8 декабря. По результатам опроса, «за» проголосовало 26 депутатов, против высказались 15, воздержались четыре депутата, пять депутатов не приняли участие в опросе.

«Фракции, действующие при региональном парламенте, проголосовали следующим образом: «Единая Россия» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость» поддержали поправки; КПРФ, «Справедливая Россия — за правду» и самовыдвиженец выступили против; ЛДПР и «Новые люди» воздержались», — уточнили в облсовете.

В результате Орловский областной Совет народных депутатов постановил: поддержать концепцию проекта федерального закона с учётом предложений регионального парламента (поступивших от фракции «Единая Россия»).

В частности, орловские депутаты предложили исключить из возможно перечня объектов, посещение которых возможно только при предъявлении гражданином документации, содержащей QR-код, организации, входящие в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения. Также депутаты предлагают отсрочить до 1 марта действие правил для жителей сельской местности либо отдалённых территорий, а также закрепить в проекте закона норму, согласно которой полученная гражданином медицинская документация, содержащая информацию о прививке, может быть использована в целях допуска граждан на соответствующие объекты наравне с документацией, содержащей QR-код.

Постановление областного совета в настоящее время направлено в комитет Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, проект федерального закона № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предполагающий введение QR-кодов о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест, в настоящее время проходит обсуждение в регионах.