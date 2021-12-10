Москва, 10 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В следующем году Центр им. М. П. Чумакова собирается выпустить 20 миллионов доз вакцины «Ковивак» от COVID-19. Об этом 10 декабря рассказал директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

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«Мы в 2021 году выпустили 6 миллионов доз вакцины «Ковивак», а в 2022 году планируем выпустить 20 миллионов доз», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, инактивированная цельновирионная вакцина «Ковивак», которую разработал Центром Чумакова, была зарегистрирована Минздравом РФ 19 февраля. В такого рода препаратах используются, либо не способные вызвать заболевание искусственно ослабленные вирусы, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.