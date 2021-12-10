Канберра, 10 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. На настоящий момент в Австралии было сделано более 40 млн прививок от COVID-19. Из них 19,2 млн были поставлены в качестве первого компонента, и 18,3 млн — в качестве второго. Об этом 10 декабря сообщил телеканал Nine News.

Вакцина

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Еще свыше 600 тысяч прививок было сделано по программе ревакцинации.

Первый компонент вакцины в Австралии получили 93,13% населения. 88,71% жителей страны считаются полностью привитыми от COVID-19.

Лидерами по числу сделанных прививок являются Новый Южный Уэльс (6,2 млн — в качестве первой дозы и 6,1 млн — в качестве второй), Виктория (5,1 млн и 4,9 млн соответственно) и Квинсленд (3,6 млн и 3,3 млн соответственно).