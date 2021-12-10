Вашингтон, 10 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Пандемия COVID-19 закончится в 2022 году, мировая экономика полностью восстановится. Таков прогноз аналитиков JPMorgan Chase Global Research, сообщает Axios.

Russian.news.cn Люди в масках. Вашингтон. США

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Эксперты JPMorgan Chase — американского финансового конгломерата — полагают, что после появления новых вакцин и терапевтических средств произойдёт «циклическое восстановление и возвращение глобальной мобильности». Кроме того, со стороны потребителей высвободится накопившийся спрос.

«Этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью», — заявил ведущий аналитик банка JP Morgan Марко Коланович.

Аналитик предупредил, что в 2022 году риски для инвесторов будут связаны с усилением геополитической напряжённости в Европе и Азии, кризисом в энергетике, неопределенностью в отношении инфляции и нормализацией денежно-кредитной политики.

Вместе с тем эксперт предупредил о возможных рисках для инвесторов в новом году, к которым относятся усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, энергетический кризис, неопределенность по поводу уровня инфляции и нормализация денежно-кредитной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что в 2022 году завершится острая фаза пандемии новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: Гейтс назвал возможную дату окончания пандемии COVID-19