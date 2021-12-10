Канберра, 10 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Австралии Брендан Мерфи призвал к спокойствию в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса «Омикрон», заявив, что нет необходимости паниковать раньше времени. Об этом 10 декабря сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Мы все еще изучаем вариант «Омикрон» … Мы не знаем, как он распространится в Австралии, но мы знаем, что он уже проник в нашу страну, и вполне вероятно, что он будет распространяться и дальше … Нам не надо паниковать, нам просто нужно больше изучить его и, что наиболее важно, убедиться, что мы прививаем населения третьей дозой», — заявил Мерфи в ходе пресс-конференции.

Напомним, что на данный момент случаи заражения «Омикроном» в Австралии зарегистрированы в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Виктории.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул, что его правительство по-прежнему настроено на снятие дополнительные ограничений на осуществление международных рейсов, намеченное на 15 декабря.