Новосибирск, 10 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, декабря, за сутки было выявлено 396 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 382 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 74, 62, 50 лет и женщины в возрасте 81, 79, 92, 87, 82, 88, 61, 86 лет. Всего в регионе умерли 3948 человек», — уточнил оперштаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 86 673 случая заражения коронавирусом, в том числе у 9400 детей; 58 882 пациента полностью выздоровели (+248 за сутки).