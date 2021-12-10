Донецк, 10 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Донбасс обеспокоен дальнейшим наращиванием военной техники на подступах к республике, но учитывая прозвучавшее накануне, 9 декабря, заявление главы Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова («Россия будет пресекать любые провокации украинских властей»), не исключает, что в случае крупномасштабного вторжения Киева на территорию ДНР и ЛНР Россия в стороне не останется.

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Из официальной сводки Народной милиции ДНР следует, что только за 9 декабря в нарушение Минских соглашений киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в четырёх подконтрольных Украине населенных пунктах.

Так, один бронетранспортер БТР-80 замечен в районе н.п. Ноовокалиновое. Три самоходные гаубицы «Гвоздика» расположены вблизи н.п. Полковое. Помимо этого, обнаружены: бронированная разведывательная машина БРДМ-2 и три БМП-2 в районе н.п. Талаковка, а также — одна БМП-1 в районе н.п. Гнутово.

«Вооруженные формирования Украины продолжают минировать территорию вблизи населенных пунктов, расположенных у линии боевого соприкосновения, подвергая опасности жизни мирных жителей. Так, БПЛА Миссии ОБСЕ малого радиуса действия зафиксировал шесть противотанковых мин, установленных боевиками 128 бригады в поле в районе н.п. Гнутово», — информирует Народная милиция ДНР.

Напомним, накануне, 9 декабря, представители Киева учинили очередную провокацию, направив в сторону Керченского пролива корабль управления ВМС Украины «Донбасс».

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«Россия нанесет фланговый удар по войскам Украины, если Киев организует крупномасштабное вторжение на территорию ДНР и ЛНР», — заявил каналу «Донбасс решает» военный эксперт Константин Сивков. Комментируя заявление главы российского Генштаба о готовности пресечь силовые провокации со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По итогам ответа России на провокацию киевских силовиков, Украина лишится всех боеспособных вооруженных сил, и ей нечем будет защищаться. Вообще», — подчеркнул Сивков.

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Если Украина развернет широкомасштабное наступление, республики Донбасса будут мгновенно признаны. Такое мнение высказал журналист, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. После недавней встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Москве отметил:

«У меня было ощущение, что все давным-давно решено. Будут мгновенно республики признаны. Просто в течение минуты это делается».

«За помощью в случае эскалации республика обратится к России, и по словам представителя Совфеда, может на нее рассчитывать», — заявлял ранее сам Денис Пушилин.

Тем временем на внеочередной встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, состоявшейся 9 декабря, ВСУ продемонстрировали свою несостоятельность в переговорах и продолжили лишь грубую имитацию работы по укреплению перемирия в Донбассе, заявил журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов по окончании заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Киев заметно активизировал свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений, и не упускает возможности для новых провокаций в Донбассе, а Запад в этом ему активно помогает. Информация о том, что США поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», подтверждена официально. В Минобороны США пояснили, что ВСУ будет использовать их «ответственно и только для самообороны».

Только 8 декабря по территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, была применена 31 единица боеприпасов. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Широкая Балка и Безыменное.

Днем ранее, 7 декабря, два БТР-70 разместили в жилом районе н.п. Белая Гора. Одна боевая машина пехоты поставлена близ н.п. Троицкое. Кроме того, на ж/д станции в н.п. Красноармейск зафиксировано тридцать танков Т-64.

ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как украинский президент Владимир Зеленский и его компания дорвавшихся до власти клоунов при поддержке «старших товарищей» реализуют хитрую (как им кажется) комбинацию по обесцениванию Минских договорённостей без формального отказа от них.

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