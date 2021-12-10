Москва, 10 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. На территории России выявлено четыре независимых полногеномных штамма коронавируса «Омикрон» у туристов, которые вернулись из других стран. Об этом 10 декабря сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня уже 4 независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенировано», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России было зафиксировано два случая заражения новой разновидностью коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 230,4 млн.