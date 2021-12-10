Сент-Луис, США, 10 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

(сс) Sarah Connors Талисман хоккейной команды «Сент-Луис Блюз»

В составе «Сент-Луиса» хет-трик оформил нападающий Натан Уокер. Также по шайбе забросили Колтон Парэйко, Марко Сканделла и российский форвард Иван Барбашёв, забивший после передачи Павла Бучневича.

В составе «Детройта» дубль на счету нападающего Робби Фаббри.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 32 очка. «Детройт» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 29 очками.

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