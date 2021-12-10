Нью-Йорк, США, , 10:40 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

«Нэшвилл Предаторз» Michael Miller

В составе «Нэшвилла» шайбу забросил российский форвард Яков Тренин. Также отличились нападающие Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Ээли Толванен.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились нападающие Остин Чарник, Андерс Ли и Ноа Добсон.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 31 очко. «Айлендерс» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 17 очками.

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