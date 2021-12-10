Москва, 10 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 230,4 млн. Об этом 10 декабря сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 230,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 629 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 1 653 466 человек.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 9 декабря число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 229 856 765.