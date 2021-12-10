Москва, 10 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столице России и Московской области. Это 10 декабря следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Gwydion M. Williams Гололедица

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Уточняется, что «желтый» уровень предупреждения свидетельствует о потенциально опасной погоде.

Также указывается, что предупреждение действует и в Москве, и в Подмосковье до 02:00 2 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 10 декабря стала в столице России самой холодной в нынешнем сезоне.