Кейптаун, 10 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В первую декабрьскую неделю главной в ЮАР группой по числу новых носителей коронавируса стали дети в возрасте от 10 до 14 лет. Об этом 10 декабря заявили в Национальном институте инфекционных заболеваний (НИИЗ) ЮАР, передает местный новостной портал News24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За первые семь дней декабря большинство положительных случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в ЮАР, было среди детей в возрасте от 10 до 14 лет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что у подавляющего большинства новых заразившихся SARS-CoV-2 в декабре был выявлен штамм «Омикрон». При этом уточняется, что молодые люди переносят вызванное этой разновидностью коронавируса заболевание в легкой форме и им не нужна госпитализация.

Отметим, за последние 24 часа в ЮАР выявили 22 391 нового заразившегося коронавирусной инфекцией.