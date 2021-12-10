Вашингтон, 10 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Решительные экономические и иные меры применят США и из союзники в случае, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины. Об этом американский президент Джо Байден заявил в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, говорится в письменном заявлении американской администрации от 9 ноября.

Ua.usembassy.gov Джо Байден

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В Белом доме сообщили, что Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников «агрессивными действиями России в отношении Украины». Американский лидер ясно дал понять, что Вашингтон ответит «решительными экономическими и иными мерами в случае дальнейшего военного вмешательства».

Кроме того, глава США подтвердил непоколебимую приверженность отстаиванию «суверенитета и территориальной целостности Украины». Он также заявил о принципе «никаких решений или обсуждений по Украине без участия Украины».

Байден и Зеленский, говорится в заявлении, призвали Россию снизить напряжённость в ситуации с Украиной и согласились с тезисом, что продвинуться в решении конфликта можно только за счёт дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина и страны Запада в последнее время заявляют о якобы «агрессивных действиях» России вблизи украинской границы. Москва не раз опровергала эти претензии — она никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

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