Париж, 10 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. За последние сутки в больницах Франции зарегистрировано 130 смертей от COVID-19. По сообщению Le Parisien количество ежедневных случаев смерти увеличилось на 53%.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии от коронавируса в больницах скончались 120 168 человек.

Во Франции за сутки выявили 56 854 новых случая заражения коронавирусом.

Генеральное управление здравоохранения Франции объявило, что ревакцинацию в стране прошли 12 985 227 человек. Кроме того, первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 52 213 976 человек, а 51 133 749 человек получили две инъекции вакцины.

Напомним, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о 40 выявленных в стране случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон».