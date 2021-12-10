Вашингтон, 10 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провёл переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским лишь на третий день после своей беседы с российским коллегой Владимиром Путиным из-за насыщенного графика. Об этом заявила представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга, организованного по итогам беседы лидеров США и Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

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Переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и длились два часа, преобладающей темой, как сообщало ИА REGNUM, была ситуация вокруг Украины. В тот же день американский лидер говорил с союзниками из Европы, он проинформировал их о разговоре с Путиным.

Телефонный разговор с Зеленским Байден провёл только через два дня, и это вызвало вопросы журналистов, ведь дело «непосредственно касается Украины». По словам сотрудницы Белого дома, у президента США, «разумеется, много других вещей в его повестке дня» — это вопросы внутренней политики, поездки по стране и другие задачи.

«Вы знаете, что была целая серия звонков и бесед с целым спектром партнёров», — добавила представитель администрации.

Она подчеркнула, что во время звонка Зеленскому Байден ясно дал понять, что присутствие Украины в повестке означает и её присутствие за столом переговоров.

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