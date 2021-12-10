Тбилиси, 10 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Грузии программой поощрения граждан старше 60 лет прививаться от COVID-19 за месяц воспользовались 80 тыс. человек. Об этом журналистам сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«Это — самый уязвимый возраст. Поэтому желательно пройти полную вакцинацию. Сегодня вакцинировано только 40% этой возрастной группы», — сказал врач.

Гамкрелидзе отметил, что 85% смертей среди пациентов с COVID-19 приходится на группу населения старше 60 лет. Программа, которая была запущена 9 ноября, предполагает выплату пожилым гражданам по 200 лари (около $65) за согласие на прививку.

Стоит отметить, что в Грузии за восемь месяцев прививочной кампании вакцинировались, по данным на 9 декабря, более 1 млн человек или 36% взрослого населения. С сентября темпы вакцинации сильно упали. Для стимулирования в стране с 1 декабря ввели ковид-паспорта, без которых запрещено посещать большинство общественных заведений.