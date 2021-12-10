Москва, 10 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Москве 10 декабря ожидается до — 11 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

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Синоптики рассказали, что ситуацию с погодой в столичном регионе определит периферия антициклона, благодаря которой жителей ждёт малооблачная, но морозная погода на семь-десять градусов ниже положенной нормы, «что для декабря является аномальным холодом».

В Москве ожидается небольшая облачность без осадков. Столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза, в Подмосковье — до — 15. Скорость ветра будет достигать семи метров в секунду.