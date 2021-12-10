Москва, 10 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Ночь на 10 декабря стала в столице России самой холодной в нынешнем сезоне. Об этом 10 декабря рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеосообщении на своей странице в соцсети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

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«Минувшая ночь стала в столице самой морозной в текущем сезоне, столбики минимальных термометров показали — 15,6 °C, ну, а в Подмосковье морозы местами окрепли до — 24 °C», — сказал он.

Также синоптик уточнил, что в течение дня погода в столичном регионе будет по-прежнему определяться юго-западной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему жителей и гостей Москвы ждет погожий зимний день, но с аномально холодной температурой воздуха.

При этом Тишковец отметил, что значения температуры воздуха в Москве и Подмосковье будут на 7−10 градусов ниже климатической нормы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 10 декабря, в Москве будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица, температура воздуха −15… −13 °C.