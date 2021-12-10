Вашингтон, 10 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. США намерены продолжать взаимодействие с Россией по вопросам Москвы о безопасности в Европе. Об этом 9 декабря заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Следите за развитием событий в трансляции: «О чем говорил Владимир Путин с Джо Байденом — все новости»

«Я думаю, президент (США Джо Байден) имел в виду целый ряд дискуссий и контактов, которые мы продолжаем вести в настоящий момент», — заявил она в ответ на просьбу рассказать есть ли какие-то новые данные об анонсированной американским лидером встрече по вопросам безопасности с участием России и стран — членов НАТО.

При этом Псаки отметила, что не может на данный момент ничего сказать о каких-либо конкретных встречах.

«Два президента (российский лидер Владимир Путин и Байден) дали поручение своим командам продолжить взаимодействие, и мы также ожидаем, что оно продолжится», — пояснила пресс-секретарь Белого дома.

«То есть не предполагалось, что это будет свидетельством того, что заключена сделка, сделаны уступки, (выработан) какой-либо официальный формат, ничего такого, речь идет, скорее, о приверженности продолжению взаимодействия», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не предоставит США и Евросоюзу никаких односторонних уступок, диалог должен вестись на принципах равноправия.