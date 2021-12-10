Омск, 10 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Прокуратура Омска проводит проверку по информации о том, что ребёнка высадили из автобуса, так как у него не было защитной маски. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в прокуратуре Омской области.

Наталья Диева Маска

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Информация об инциденте появилась в местных СМИ и соцсетях. Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

«При выявлении нарушений будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

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