Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM В Екатеринбурге посетители ряда торговых центров жалуются на облавы против безмасочников. Об этом пишут СМИ.

Росгвардия

Rosgvard.ru

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По данным Е1.ru, на тех, кто находится без масок, оформляют административные протоколы. А если человек просто неправильно надел маску, то ограничиваются замечанием.

В свердловском управлении Росгвардии подтверждают, что сотрудники Росгвардии работают в торговых центрах. Они оказывают сотрудникам свердловского министерства общественной безопасности помощь с проведением профилактических мероприятий по соблюдению ограничительных мер, действующих в регионе.