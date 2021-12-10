Вашингтон, 10 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Согласно утвержденному пакету помощи, Вашингтон поставил Украине в октябре 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Об этом 10 декабря говорится в заявлении официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

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«Пакет на $60 млн, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября», — приводит текст сообщения ТАСС.

Также Семелрот уточнил, что американская сторона в нынешнем году выделила Киеву свыше $450 млн помощи для целей безопасности и уточнил эта помощь является частью поддержки Вашингтоном «способности Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря санкции против бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкогобыли введены Госдепартаментом США.