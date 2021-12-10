Вашингтон, 10 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы к обсуждению с Россией ее «обеспокоенностей» и предлагают использовать для этого такие существующие площадки, как Совет Россия — НАТО и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 10 декабря заявила на брифинге представительница Белого дома.

Daum.net Белый дом

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«Что касается наших последующих действий, то это является предметом наших активных обсуждений с партнерами. Это было предметом дискуссий, которые велись в НАТО с нашими западноевропейскими партнерами, а затем и с нашими восточноевропейскими партнерами сегодня. Есть уже существующие форматы, в том числе Совет Россия-НАТО, куда РФ уже давно приглашают участвовать в переговорах», — сказала американская чиновница.

Также она отметила, что указанное приглашение продолжает оставаться актуальным и добавила, что Вашингтон будет и дальше искать пути дипломатического взаимодействия по всем вопросам.

«Мы всегда готовы говорить о вопросах безопасности с Россией, и, откровенно говоря, для этого существует множество форматов. Для этого существует Совет Россия-НАТО, для этого существует ОБСЕ. Это те площадки, где русские могут озвучить свою обеспокоенность», — уточнила представительница Белого дома.

Кроме того, она рассказала, что США намерены в течение нескольких дней продолжать контактировать с российской стороной и союзниками по НАТО для того, чтобы урегулировать ситуацию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телефонный разговор с лидерами «Бухарестской девятки» провёл президент СШАДжо Байден.