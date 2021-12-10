Хабаровск, 10 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре складывается наиболее сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусу — ежедневный прирост зараженных составляет более 300 человек. Количество заявок на вызов скорой помощи достигло максимальных значений — до 1000 и более в сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Region.tver.ru Анализ на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Власти региона вводят ограничительные меры в двух крупных городах — Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Так, с 9 декабря до 6 февраля невакцинированные студенты от 18 лет переходят на дистанционное обучение.

С 15 декабря до 10 января закрываются детские игровые комнаты, аттракционы в помещениях, запрещены программы с аниматорами.

С 15 по 30 декабря Работодатели должны перевести на дистанционку не менее 30% сотрудников (исключение — предприятия жизнеобеспечения). Непродовольственные магазины и банки будут работать с 11:00 до 20:00. Это позволит разгрузить пассажиропоток в утренние часы пик. В автобусах и такси ужесточаются требования по масочному режиму.

С 10 декабря до особого распоряжения приостановлены профосмотры и диспансеризация.

С 15 по 27 декабря наличие QR-кода вакцинированного или переболевшего, либо сертификат о прививке становится обязательным для сотрудников учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края и органам местного самоуправления муниципалитетов. Посетители этих учреждений могут также предоставить отрицательный ПЦР-тест. Новые ограничения не касаются МФЦ.

С 15 декабря отменяются любые массовые мероприятия за исключением отмеченных в предыдущих постановлениях. Так, при 50% заполняемости и системе QR-кодов продолжат работать кинотеатры, театры, филармония, цирк, дома культуры, фитнес-центры и бассейны. Религиозные мероприятия также разрешены при заполняемости храмов не более 50%.

С 15 декабря и до Нового года закрываются детские учреждения дополнительного образования, ограничены также индивидуальные дополнительные занятия с детьми.

С 27 декабря школьники Хабаровска и Комсомольска уходят на новогодние каникулы.

Формат новогодних праздников в школах и детских садах министерство образования края проработает совместно с Роспотребнадзором. Городские представления для детей должны проходить только в зрительных залах, развлекательные программы в холлах в этом году придется отложить. Родителей допустят на праздник только при наличии QR-кода.

Читайте также: В Приморье от COVID-19 скончались более тысячи пациентов старше 60 лет

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки умерли от осложнений COVID-19 ещё четыре человека, выявлено 460 новых носителей коронавируса.