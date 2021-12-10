Депутаты Якутии одобрят законопроект о QR-кодах, не спросив мнения людей
Якутск, 10 декабря, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Якутии на сессии 14−15 декабря представители Госсобрания будут обсуждать пакет федеральных законопроектов о введении в стране режима QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Публичные слушания на эту тему в республике проводить не стали, сообщил в своём телеграм-канале политолог и журналист Виталий Обедин.
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На обсуждении этого вопроса в комитете по государственному строительству и местному самоуправлению его председатель Владимир Прокопьев подчеркнул, что необходимо концептуально поддержать законопроект.
Комментируя такое намерение в соцсетях, якутяне заявляют, что не согласны с мнением народных избранников.
«А наше мнение никого из них не интересует???» — возмутилась пользователь Instagram pavlovakiunnei.
«Как гнобить население и всё запрещать — так они в первых рядах. Как защитить свой же народ от бродячих собак — ни один депутат не пискнул. Вот истинное отношение власти к простым людям», — сделал вывод s. pito13.
«Народ против, уважаемые слуги!» — резюмировал lxnder1984777
Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Еврейской автономной области поддержали проекты законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Против проголосовали представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду», но большинством от «Единой России» проект документа был поддержан.